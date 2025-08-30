Necces jelenetet rögzített egy autós fedélzeti kamerája Budapest IX. kerületében, a Mester utcában, ahol egy Toyota Prius sofőrje látszólag megállt, hogy elengedje az utolsó, jobbról, de ugyancsak szabályosan érkező gyalogost is. Csakhogy hirtelen újra elindult, így olyan közel került a járókelőhöz, hogy kis híján áthajtott a lábán.

A felvételen látottakat legfeljebb a holttérrel lehet magyarázni, de az biztos, hogy maga a helyzet rendkívül veszélyes volt – jegyezte meg az eset kapcsán a Bp-i Autósok.

Nem ez volt azonban az egyetlen az elmúlt napokban: a második videó Komárom-Esztergom vármegyében, Tarján és Héreg között készült, ahol augusztus 25-én délután egy Suzuki Swift sofőrje az emelkedőn és a záróvonalat figyelmen kívül hagyva kezdett el előzni egy kamiont. Manővere kis híján frontális ütközött okozott.

Nemrégiben túlságosan vakmerő volt egy BMW-s is, azonban rá azonnal lecsapott a karma Debrecenben. Az eset részleteiről az alábbiakban írt a Vezess: