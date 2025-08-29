Vasárnap hajnalban egy debreceni körforgalomban gyakorolta a driftelés tudományát egy BMW-s (E46 Coupé talán, elég rossz a felvétel minősége), de hamar vége lett a „bulinak”, a rendőrök a nyomába eredtek és lekapcsolták.

„Hajnalban érkeztem haza 2 hetes kirándulásról, és megdöbbenve láttam a szeretett városom első körforgalmában driftelő BMW-st. Gondoltam, így hajnal kettőkor a kutya se látja rajtam kívül, erre mellőlem a semmiből kivágott egy rendőrségi autó és lekapcsolta a gépkocsi vezetőt” – írta a videót készítő autós.

A KRESZ nem tér ki a driftelésre, mint olyanra, de az benne van ,hogy mindenki köteles úgy vezetni, hogy ne veszélyeztesse a személy és vagyonbiztonságot. A videón szereplő autós 50-100 ezer forint közötti bírságot kaphatott.

