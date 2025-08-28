A sportrajongók nem az Amerikai Egyesült Államok országos vízisportbajnokságán találkozhatott először játékautó méretű Toyotákkal, amelyek a szervezők munkáját segítik, hiszen a 2024-es párizsi olimpián miniatűr bZ4X modellek szállították vissza a pályáról a dobószámok sporteszközeit.

A 2025 júniusában rendezett, VB-kvalifikációs célokat is szolgáló Toyota National Swimming Championships alkalmából bevetett kamerakocsi azonban igazi különlegesség volt: a Toyota 4Runner TRD Sport 1,2 méter hosszú, 14 kilós mását ugyanis 3D nyomtatási módszerrel készítették el.

A valódi 4Runner számítógépes modelljét felhasználva előállított, teljesen élethű modellt két részből illesztették össze a B-oszlop vonalában, a gyártás tizenöt munkanapot vett igénybe. Az anyagában színezett karosszéria több mint háromezer rétegből épült fel. Bár a laikusok számára a kisautó nem több jópofa marketingfogásnál, valójában ennél többről van szó.

A Toyota és az additív gyártás egyik vezető szakértőjének számító Stratasys ugyanis augusztus elején jelentette be, hogy minden eddiginél hatékonyabban és sokrétűbben integrálják a 3D nyomtatási folyamatokat a hagyományos autógyártásba. A két cég között fennálló, évtizedes együttműködés eleinte elsősorban prototípusok gyors előállításában jeleskedett, de a kollaboráció következő lépcsőfokaként a Toyota mérnökei mostantól akár egyetlen nap alatt elkészíthetik a gyártás kulcsfontosságú segédeszközeit: sablonokat, szerelvényeket, öntőformákat és így tovább.

A számítógépen elkészített terveket közvetlenül táplálják az ipari nyomtatókba, amelyek nagy teherbírású, kiemelt tartósságú polimerekből, nagy pontossággal gyártják le a kívánt idomokat. Ez az eljárás nem csak hatékonyabbá teszi a munkavégzést, de függetleníti is a gyártást a külső beszállítóktól, és a munkavégzés biztonságát is növeli.

A vizes bajnokságon használt kamerakocsi ugyanazzal az ipari nyomtatóval készült, amelyet ezekre a feladatokra használnak a japán gyártó munkatársai, jól szemléltetve, milyen sokoldalú, rugalmasan alkalmazkodni képes technológiáról van szó.

Az additív gyártás nem alkalmazható minden termelési feladatra, ugyanakkor bizonyos helyzetekben ez jelentheti a leggyorsabb, leggazdaságosabb megoldást. Kicsiben már nyomtattak autót, és egyszer talán annak is eljön az ideje, hogy ugyanezt megtegyék valódi, teljes értékű járművekkel is.