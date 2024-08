A Toyota évek óta a téli és a nyári olimpiák kiemelt mobilitási partnere, ami magyarázatot ad a japán márka markáns jelenlétére a párizsi ötkarikás játékokon is. Komolyabb nézeteltérés is kerekedett a támogatói kapcsolatból: a bő kéthetes eseménysorozat kezdete előtt tudósok nyílt levélben támadták a szervezőket, és arra szólították fel őket, hogy határolódjanak el a 2024-es olimpia rivaldafényébe állított, hidrogénhajtású Toyota Mirai, mondván, nem elég környezetbarát.

Palettájából azonban nemcsak a Mirait vonultatta fel a Toyota, hanem a bZ4X-et is – igaz, nem a megszokott méretben. Bár mostanáig a japánok első sorozatgyártású elektromos autóját nem övezte akkora felhajtás, mint hidrogénhajtású márkatársát, az biztos, hogy aki meglátja Párizsban – akár a helyszínen, akár a képernyők előtt ülve –, felfigyel rá, méghozzá okkal.

Fontos feladat hárult ugyanis a bZ4X kicsinyített, távirányítású változatára: a stadionban diszkoszok, gerelyek, kalapácsok és más felszerelések szállítására használják

– magyarázta cikkében az Eurosport.

The "Little Car" is back! 🚗

