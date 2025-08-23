Az önvezető autóknál is alkalmazott érzékelő és azonosító technológiák segítik a Nottinghamshire megyei rendőrség legújabb munkatársát a hatékony munkavégzésben. Az újoncnak egyelőre nincs neve, egyenruhája sincs, és fegyvert sem visel, viszont képes hangtalanul megközelíteni veszélyes helyeket, remekül lát akár a vaksötétben, és ha kell, megtervezi a támadás vagy a menekülés útvonalát bármilyen összetett helyen.

Az illető egy robotkutya, amelyet a brit kormány tudományos főtanácsadója által támogatott program keretében szerzett be a helyi rendőrség. Négy lába fékezhető, hajtott kerekekben végződik, így gurulni és lépegetni egyaránt tud a gépblöki, sem a lépcsők, sem az egyenetlen terep nem jelent akadályt a számára.

Az alábbi videót a Nottinghamshire Police tette közzé a robotkutyáról:

Tájékozódását optikai és hőkamerák, valamint radarok segítik, pont úgy, mint az önvezető autóknál. Környezetéről térbeli képet alkot, mesterséges intelligencia segítségével azonosítja a fegyvereket, és hangszóróval is rendelkezik, amelyen keresztül a rendőrök utasításokat adhatnak.

A világon számos technológiai óriás, köztük autógyártók foglalkoznak robotikával – nyitóképünkön pont az egyikük, a Hyundai alá tartozó Boston Dynamics által fejlesztett Spot látható „egyenruhában.” Az angliai rendőrségi robotkutyát azonban nem ezek valamelyike, hanem egy helybéli fiatalember, a 22 éves Nathan Wallace fejlesztette.

