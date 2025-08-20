Se szeri, se száma a trükköknek, ahogy a közlekedők próbálják elrejteni, megváltoztatni járművük rendszámát, hogy kibújjanak a fizetési kötelezettségek alól, legyen az útdíj, buszsáv vagy sebességtúllépés.

Ott van például a mágneses falevél, amely kitakarja a rendszám egy részét, de gombnyomásra lehullik. A csúcskategóriát képviseli a felszerelt tablet, amelyről csak közelről állapítható meg, mi is igazából, de addig több különböző rendszámot jeleníthet meg.

Van, aki kis redőnyt épített be, így szükség esetén rejtve maradhat az azonosító, míg talán a legújabb megoldás a fólia, amely vakuzás hatására elrejti az alatta lévő karaktereket, ez persze a mai, kameraalapú, modern rendszerek ellen már vajmi keveset ér.

És ott van a mindenki által jól ismert megoldás, egyenes James Bondtól. A MI-6 titkos ügynöke forgatható rendszámmal álcázta autóját, már amennyire egy csodaszép Aston Martinnal ez lehetséges.

Az alábbi felvételen látható motoros azonban nem ilyeneket alkalmazott. Ő a biológiai eszköztárból dolgozott, a természettől kapott eszközt vetett be: a lábát. Kisebb akrobatikus mutatvánnyal egyszerűen kitakarta a rendszámát, ahogy elhaladt a kamerák alatt.

Úgy tűnik, már kellő rutinnal rendelkezett, ahogy Santiago de Chile egyik autópályáján hajtott, hiszen előbb hátrébb csúszott a nyeregben, és utána jöhetett a gyakorlottnak ható mozdulat. Mivel a forgalom tempójával haladt, és láthatóan nem is túl gyorsan, nem valószínű, hogy sebességméréstől tartott, sokkal inkább az útdíjfizetés elmulasztása után várható pótdíjat igyekezett elkerülni a motoros.

