Különféle eszközökhöz nyúlnak az amerikai autósok New York, New Jersey és Connecticut területén, hogy kitakarják a rendszámaikat, így elkerülve a bírságokat és az útdíjakat. Tavaly a New York-i járművezetők több mint egymillió gyorshajtás dokumentálását befolyásolták így, a traffipax ugyanis nem tudta leolvasni a rendszámokat: jelentős, összesen 108 millió dollárnyi büntetést úsztak meg ezzel a húzással, ami 38,2 milliárd forintnak felel meg.

Eközben a hatóságok sem tétlenkednek, hatékony fellépülésük 14 százalékkal vetette vissza az autópályadíj-bliccelők számát, így a 2023-as tartozásokból mintegy 25 millió forintnyi, vagyis 8,8 milliárd forintnyi útdíjtartozást sikerült behajtaniuk. Múlt hét pénteken egy BMW sofőrjét is letartóztatták, aki a James Bond-filmekben látottakhoz kísértetiesen hasonlóan forgó-elrejtőző rendszámával bukott le – írja a New York Post.

292 szabálysértés fűződik a nevéhez, miután 5167 dollárnyi, átszámítva 1,8 millió forintnyi útdíj befizetését mulasztotta el, az illetékekkel együtt csaknem 20 ezer dollár, azaz 7 millió forint a tartozás összege.

A férfit szolgáltatás jogosulatlan igénybe vétele, okirathamisítás és betöréshez használt eszközök birtoklása miatt helyezték vád alá. Érdekesség, hogy a kihágások száma ellenére a BMW-s nem fért be a legnagyobb bliccelők közé. A tizedik legmagasabb összeg ugyanis 78 ezer dollár (27,8 millió forint) volt, a tavalyi rekorder pedig 200 ezer dollár (70,7 millió forint) tartozást és büntetést halmozott fel.