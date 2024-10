2016 áprilisa óta üzemeltet a rendőrség 365 darab fix sebességmérőt országszerte, amelyek 160 mobil készülékkel kiegészülve alkotják az autósok által jól ismert VÉDA-rendszert. A tendencia minden országban hasonló, idén nyáron Horvátország mintegy 500 pontján 1700 darab új, modern sebességmérő készüléket helyeztek üzembe.

A bírságot egyszerű módon el lehet kerülni: nem szabad átlépni a sebességhatárt!

Mégis mindig akadnak autósok akik azon ügyeskednek, hogyan lehet átverni ezeket a képrögzítő eszközöket. Eszement trükköket vetnek be, láttunk már James Bond ihlette, elforduló rendszámtáblát, de volt olyan orosz autós, aki egy használt rágógumival változtatta meg a rendszámát.

Ez elég átlátszó, a módosított keretet, egyéb takaró megoldást könnyen észreveszik a rend éles szemű őrei egy közúti igazoltatás során. Szofisztikáltabb, szintén filmes szintű megoldás a mágneses falevél. Ezzel ha közel a lebukás, egy gombnyomással kikapcsolható az elektromágnes, ami dolgozik a rendszámtábla mögött és máris viszlát falevél, „lefújta a szél”. Azt pedig nem szeretnénk ecsetleni, hogy kinek és főleg miért jó egy ilyen trükkös megoldás.

Az Instagram, TikTok oldalakon viszont még rejtettebb, még diszkrétebb csalást reklámoznak. Honnan máshonnan, mint kínai webshopokból lehet rendelni olyan egyszerű fóliát, ami csak vakuzáskor változtatja meg a rendszámot.

Mi a lényege?

A rendszámtábla, (akárcsak a közlekedési táblák) fényvisszaverő fóliával bevont alumíniumlemez. Az alkalmazott fényvisszaverő fóliát az MSZ 9620/8 szabvány írja le. Az ellenőrzött minőséget a gyártó köteles minden rendszámtábla hátlapjába beütött jelzéssel tanúsítani, amely tartalmazza a rendszámtábla forgalmazójának nevét, gyártójának nevét és címét, valamint a gyártásra és az alapanyagra vonatkozó egyéb adatokat.

Viszont ha a számokra kerül a karakterhez hasonló fényvisszaverő fólia, akkor az a vakuval készített fotókon fehér lesz, olvashatatlanná téve a rendszámot. Egy átlagos ellenőrzésen nem feltűnő, és vannak olyan vélemények, hogy ez tulajdonképpen nem takarás.

Sajnos ez a felvetés nem áll meg, ugyanis a rendőrség számára a szándék is fontos tényező. Ha kiderül, hogy valaki azért rakott fóliát a rendszámra, hogy azzal a felismerését megnehezítse vagy lehetetlenné tegye, illetve, ha a beavatkozást követően a rendszámtábla nem felel meg a vonatkozó műszaki előírásoknak, akkor a beavatkozás (pl. karakterek szándékos átírása, kitakarása) önmagában is alkalmas lehet a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 347. §-ába ütköző, egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettének megállapítására, amely 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”