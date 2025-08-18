Idős sofőr hajtott a forgalommal szemben az autópályán: rövid időn belül ez már a negyedik ilyen eset Olaszországban, és a harmadik a Torino-Bardonecchia közötti A32-es úton. – számolt be a La Repubblica.
A rivoli csendőrség (carabinieri) egyik járőre egy Volkswagen Polóval találta szembe magát az Avigliana felől Rivoli felé vezető oldalon, a belső sávban. Az autó azonban a rossz irányba haladt; a vezető valószínűleg azt hitte, hogy Rivolinál a megfelelő irányban csatlakozott be a forgalomba.
A csendőrséggel találta magát szembe
A laktanyájuk felé tartó járőrök észrevették a közeledő fényszórókat, és a fény- és hangjelzést használva még időben sikerült feltartóztatniuk a járművet. Ezzel párhuzamosan a forgalmat is leállították, hogy az idős sofőr biztonságosan meg tudjon fordulni. Ezt követően a legközelebbi pihenőhelyre kísérték, ahol bevonták a vezetői engedélyét és lefoglalták a gépkocsit.
Az újság információi szerint egy hónapon belül ez a negyedik ilyen eset, ebből a harmadik a Torino-Bardonecchia autópályán történt.
Több hasonló eset történt
Az első aggasztó hiba Novara közelében, az A4-es autópályán történt július 27-én, vasárnap, amikor a 81 éves Egidio Ceriani életét vesztette, és vele együtt annak a járműnek a négy utasából három, amellyel összeütközött.
Ezt követően július 31-én a 87 éves Anna Filanda halt meg, miután a férje által vezetett Fiat Panda egy furgonnal ütközött; a sofőr a San Didero-i teherforgalmi terminálnál hajtott fel a forgalommal szemben az autópályára.
Végül augusztus 6-án, szerdán egy 77 éves férfi haladt a forgalommal szemben az A32-es úton, de Aviglianánál először egy másik autós, majd a közlekedési rendészet állította meg.
Az öregedő európai társadalom hatással van a közlekedésre is, egyre több az igen koros sofőr az utakon, és ez a téma foglalkoztatja a döntéshozókat, valamint a szakmai szervezeteket is.
Magyarországon jelenleg a 70 év feletti járművezetőknek 2 évente kell orvosi alkalmassági vizsgát tenniük, hogy meghosszabbíthassák jogosítványukat, de az EU tervei szerint akár ennél is sűrűbb és alaposabb vizsgálatra lenne szükség az idős sofőrök estében.