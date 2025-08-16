Vádat emelet 16 személy ellen a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség, akik ellen az a vád, hogy külföldi gépjárművek Magyarországon történő forgalomba helyezésével kapcsolatos hatósági tevékenységével összefüggésben vesztegetési pénzt fogadtak el – áll az Ügyészség közleményében.

Hivatalosan ez úgy hangzik, hogy előnyért hivatali kötelességét megszegve bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette.

Az Egri Törvényszéken beadott vádirat szerint a vizsgabiztos a járművek Magyarországra történő behozatalával és értékesítésével foglalkozó gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások képviselőivel személyes jellegű kapcsolatokat alakított ki.

Ezek a személyek – esetenként a ügyfeleiktől pénzt kérve – a vizsgabiztosnak rendszeresen fizettek, illetve a készpénz mellett több esetben szeszes italt is átadtak.

Cserébe a kormánytisztviselő eltekintett a vizsgára bocsátott járművek vonatkozásában felmerült hiányosságok szankcionálásától, lehetőséget biztosított az észlelt hibák kijavítására az eljárás alatt, annak félbeszakítása helyett – amely a szolgáltatási díj ismételt megfizetésével járt volna. Emellett soron kívül vagy alaptalanul állította ki a hatósági szolgáltatás körében szükséges iratokat.

A vizsgabiztos a vádirat szerint több mint harminc esetben szegte meg hivatali kötelezettségét és ezzel több százezer forint jogtalan előnyre tett szert. Az ügyészség vizsgabiztosra végrehajtandó börtönbüntetést, pénzbüntetést, valamint foglalkozástól és közügyektől eltiltást, továbbá – a bűncselekmények elkövetéséből eredő vagyonra – vagyonelkobzást indítványozott.

A közelmúltban a nyomozó ügyészségek hasonló bűncselekmények miatt vádat emeltek további 27 személy ellen egy Pest vármegyei, valamint 2 főt érintően egy Somogy vármegyei műszaki vizsgaállomáson történt korrupció miatt.

A jövőben várhatóan nem lesz értelme a soronkívüliségért bárkit korrumpálni, hiszen júniusban megváltozott a külföldről behozott járművek vizsgáztatása: