Vicces, de szerethető történet zajlott le egy amerikai autószalon udvarán, amikor a kereskedő telefonon beszélt legfrissebb ügyfelével, aki mindössze 30 perce hajtott el új autójával.

A felháborodott vevő azon akadt ki, hogy új Ford F-150-es pick-upja minden egyes kereszteződésnél, ahol megáll, leállítja a motort, és ő nem érti, hogy lehet ilyen hibával eladni egy autót. Azonnal vissza akarja kapni a pénzét és visszaviszi az autót. Az America’s X-Treme Auto kereskedés munkatársa mosolygott egyet a hívás közben és teljesen higgadtan elmagyarázta ügyfelének, mit is jelent a start-stop rendszer, és hogy ez már az ő autójában is benne van.

Természetesen ezt a funkciót egy gombnyomással kiiktathatja, ha nem szeretné használni. A vásárló végül megnyugodott…

Tudtad-e? A start-stop rendszer gondolata már az 1970-es évek végén felbukkant az autóiparban, főként az olajválság hatására, amikor a gyártók minden lehetséges módon igyekeztek csökkenteni az üzemanyag-fogyasztást. Japánban a Toyota és a Nissan kezdett kísérletezni azzal, hogy a motor a piros lámpánál vagy forgalmi dugóban automatikusan leálljon, majd a gázpedál megnyomására újrainduljon. Európában a Volkswagen volt az egyik úttörő, amely az 1980-as évek elején, majd 1983-ban a Golf Ecomatic modellben kínált hasonló rendszert. Ezek a korai próbálkozások azonban még drágák voltak, a vezérlőelektronika megbízhatósága korlátozott volt, és a vásárlók sem mindig értették vagy kedvelték a technológiát, így a rendszer hosszú időre háttérbe szorult. A 2000-es évek elején, a szigorodó környezetvédelmi előírások és a növekvő üzemanyagárak hatására a start-stop új lendületet kapott. Ekkorra már rendelkezésre álltak a fejlettebb motorvezérlő rendszerek, erősebb önindítók és speciális akkumulátorok, amelyek lehetővé tették a rendszer megbízható, hosszú távú működését.

Ford F-150 galéria

39 fotó

Itt pedig az új F-150-ről tudhatsz meg rengeteg érdekességet: