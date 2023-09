Még okosabb, még dögösebb a Ford nagy pickupja

A 2021-ben bevezetett, tizennegyedik (!) generációs Ford F-150 átfogó újításokkal fordul rá pályafutása negyedik modellévére: új optikai részletek mellett a professzionális és szabadidős felhasználásokat egyaránt támogató innovációk tartják az érdeklődés fókuszában a modellt.

Az eddigi 294 lóerős, 3.3 V6-os alapmotor kiesik, így mostantól a 329 lóerős 2.7 V6-os ikerturbó jelenti a belépő szintet. A 3,5 literes benzinmotorra épülő hibrid eddig az eladások 10%-át tette ki, de ezt meg szeretné duplázni a Ford, ezért az árképzést úgy módosították, hogy a 437 lóerős full hibrid ugyanannyiba kerüljön, mint a 408 lóerős 3.5 V6-os benzinmotorral szerelt kivitel. Ez utóbbinak létezik egy 462 lóerőre növelt teljesítményű kivitele is, amelyet az F-150 Raptorba szerelnek be. A modellkínálat csúcsán pedig továbbra is ott a Raptor R, egy 700 lóerős 5.2 V8-assal.

A hibrid mellett egyébként a csekélyebb fogyasztás és a nagyobb teljesítmény mellett további érvek is szólnak. Ilyen például a szériakivitelben kínált Pro Power Onboard elektromos csatlakozó szerelvény, amelyről külső fogyasztókat üzemeltethetünk, tölthetünk, akár 2,7 kW csúcsteljesítménnyel. Ez a szolgáltatás opcióként a benzinmotoros modellekhez is kérhető, ám csak 2,0 kW-tal – a hibridhez pedig felárért 7,2 kW-os elektromos kimenetet is rendelhetnek a vevők, amiről akár hegesztő berendezést vagy egyéb műhelyfelszereléseket is üzemeltethetnek.

Mindez persze nem megy ingyen: a 2,7 kW-os kimenet egy tanknyi, azaz 116 liter üzemanyaggal 85 órán keresztül működtethető, míg a 7,2 kW-os (ez csak matek) áramforrás 32 óra alatt issza meg ezt a rengeteg benzint – viszont a felhasználóknak a világ végén is rendelkezésére áll egy mobil generátor, amely ráadásul helyet sem foglal a platón.

Apropó, plató: a 2024-es F-150 nagy újdonsága, hogy a hátfal megrendelhető oldalra nyitható középrésszel. Az ajtó három tartományban (37 / 70 / 100 fokban) nyitható, az első különösen hasznos, ha vontatmányt kötöttünk a Ford mögé. A jobb oldalon zsanérozott ajtó jóvoltából közelebb hajolhat a sofőr a platón található felszereléséhez vagy rakományhoz, mintha lenyitná a hátfalat – a különbség egészen pontosan 48 centiméter! Opcióként a hátsó lökhárító alá szerelhető, kihajtható fellépővel is társítható ez a Pro Access hátfal, így a felhasználó egyszerűen fellépdelhet a platóra.

A vontatást említettük: az F-150 nem csak az utánfutó csatlakoztatását automatizálta, hanem a járműszerelvénnyel való tolatást is. Sőt, vonószem-terhelést mérő műszer is rendelhető, ami segít abban, hogy az utánfutón optimálisan osszuk el a terheket (minél közelebb van a vontató járműhöz a vontatmány tömegközéppontja, annál stabilabban és biztonságosabban fut a szerelvény.)

A Ford F-150 a személyautóknál megszokott vezetőtámogató funkciókat is széles körben biztosítja, a biztonságos kiszállást elősegítő figyelmeztető rendszertől kezdve a kéz nélküli autonóm vezetés funkcióig (utóbbi előfizetéses alapon vehető igénybe.)

Hasznos funkció a lopott jármű felderítése – ennek hátulütője persze, hogy a Ford központjában folyamatosan észlelik az autó tartózkodási helyét, ami elvileg visszaélésre és megfigyelésre ad lehetőséget, de hát akinek okostelefonja van, az eleve feleslegesen aggodalmaskodik az ilyen kockázatok miatt.

Visszatérve az innovatív hardveres funkciókhoz, az F-150 kínálatában megjelent a moduláris első lökhárító, ami változatos kiegészítő szerelvények (lámpasorok, csörlők, stb.) egyszerű felszerelését teszi lehetővé. A masszív vonószemeket is tartalmazó, moduláris lökhárító a terepjárásra optimalizált Tremor kivitelen, valamint a Raptor verziókon elérhető – utóbbinál szabadon hagyja az első kerekeket, ami Mad Max-stílusú, vadállatias megjelenést kölcsönöz a feljavított adaptív lengéscsillapítókkal szerelt járműnek.

A megjelenés dolgában is tud újat felmutatni a Ford: a „faltól-falig” hűtőmaszk kerete túlnyúlik a fényszórókon, így egészen sajátos, robusztus orrkialakítást kínál. A Tremor kiviteleken a sárga irányjelzőkkel azonos szintben narancsszínű sáv fut keresztben a maszkon, tovább vadítva a modell optikáját.

A gyári videók megtekintéséhez kattints ide.