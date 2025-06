Nyílt titok, hogy a következő BMW M3 teljesen elektromos verzióban (is) piacra fog kerülni. A tervekről, tesztekről szép lassan szivárognak az információk, a BMW saját „kémfotóin” mutatta meg a prototípust, most pedig videón is láthatjuk, milyen pokoli tempóra képes a Nürburgringen.

A felvételeken egy Neue Klasse-stílusjegyeket felvonultató új elektromos BMW sportszedánt látunk, amiről sokan azt feltételezik, hogy az M3 lokálisan zéró emissziós utódja lehet. Az M-divízió színeivel felragasztott matricák alaposan elrejtik az M3-as végleges vonalait, de az jól látszik, hogy szélesebb sárvédőkkel és agresszív kialakítású lökhárítókkal dobják majd fel a Neue Klasse formanyelvét.

Láthatóan nagyon gyors a technika, de vajon hány elektromos lóerő hajtja a kereket? Ezen a téren tényleg csak találgatni tudunk, a Motor1.com cikke szerint a BMW eddig 600-700 lóerőről nyilatkozott, annyi biztos, hogy az új 800 voltos architektúra jó alapokat ad, a legfrissebb technikát biztosítja majd ezeknek az új generációs BMW modelleknek.

Szörényi András kollégánk Debrecenben első kézből kapott információkat az új technikai alapokról: „Az első villamos gép aszinkronmotor lesz, 120 és 180 kW közötti variánsokkal, ami 163‒245 lóerőt jelent. A beszállítótól vett aszinkron villamos gép előnye az egyszerű felépítés, a kedvező ár, és hogy nem lassítja az autót a generált mágneses mezővel, amikor épp nem hajt, csak forgatják a kerekek.

Jóval 90 százalék felett van a saját fejlesztésű hátsó villanymotor hatásfoka. A forgórész és az állórész átmérője azonos a különféle teljesítménylépcsők között, gazdaságosabbá téve a gyártást. A többleterőt a külső gerjesztésű villamos szinkronmotor megnyújtása adja, tehát a 300 kilowattos vagy 408 lóerős hosszabb, mint a 200 kW/272 lóerős teljesítményű.”

Ezek a számok mutatják, hogy az összkerékhajtással könnyedén elérhető a 600-700 lóerő közötti teljesítmény.