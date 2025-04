Olvasónknak a hosszú hétvégi kocsikázása során akadt meg a tekintete egy kék színű Mercedes-Benz kabrión. Habár néhány éve még a hó is esett a húsvéti ünnepek alatt, ezúttal a késő tavaszi, kora nyári időjárás kiváló lehetőséget biztosított arra a sofőrnek, hogy lehajtott tetővel élvezhesse a napsütést.

Csakhogy elsősorban nem a sofőr lobogó hajával keltett feltűnést a budai felső rakparton ez a CLE 53 AMG, sokkal inkább a rendszámával. A BL UE-666 kombinációban a „BL UE” az, ami nem szorul különösebb magyarázatra, hiszen a betűket összeolvasva a „blue”, azaz a „kék” szót kapjuk, tehát az autó színére utal.

A 666 viszont egy olyan szám, aminek többféle értelmezése is akad, de a legelterjedtebb, a bibliai Jelenések könyvében is megtalálható definíció szerint a fenevad, az antikrisztus száma. Ennek tükrében joggal tehető fel a kérdés, hogy mennyire szerencsés vagy morális egy ilyen rendszámmal átszelni a fővárost, amikor a húsvét a Krisztus-központú kalendárium központi főünnepe, amikor Jézus Krisztus feltámadását ünneplik a keresztények.

Amikor a sportosság és a luxus találkozik egymással

A Mercedes sportmárkája, az AMG által kezelésbe vett kabrió 2024 tavaszán mutatkozott be. Önmagában a CLE többféle motorral is kapható, viszont a sportváltozathoz az átdolgozott 3,0 literes, soros hathengeres biturbó motor dukál. Annak eredményeként, hogy átalakították a hajtáslánc szívó- és kipufogóoldalát, új lehúzógyűrűket kaptak a dugattyúk, módosították a befecskendezést, továbbá egy új, 1,5 bar nyomásra is képes turbó is bekerült, a teljesítmény 449 lóerőre, a nyomaték pedig 560 Nm-re ugrott, sőt, az utóbbi érték 10 másodperc erejéig 600 Nm-re is felszökhet.

Az AMG-féle, újonnan körülbelül 36 millió forintért elérhető CLE 53 végsebessége 250 km/óra, ám ez esetben egy szabályozott értékről van szó, ami az AMG Driver csomag megrendelésével 270 km/órára tornázható fel. Normál esetben 4,42 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra, de azok, akik aktiválják az AMG Dynamic Plus csomag rajtautomatikáját, ezt időt 4,2 másodpercre tudják lefaragni.

