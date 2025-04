Mekkora bírság elég ahhoz, hogy megfelelő visszatartó ereje legyen? A kérdés örök, akárcsak a közlekedési kihágások maguk. Mióta autózunk, fittyet hányunk a szabályokra, de sokszor a KRESZ előírásai sem egyértelműek.

Tehát vétkezünk, mindannyian, kivétel nélkül. Nincs makulátlan hibátlan autós, és ha a hatóság észleli a kihágásunkat, akkor jöhet a bírság. Egy átlagos autósnak azért fájnak a hazai szabálysértési bírságok, de ne legyenek kétségeink, az igazán gazdagok nem forgolódnak álmatlanul éjszaka egy 300 ezer forintos büntetés láttán sem.

Ezt bizonyítja egy friss eset, amiről a Jalopnik.com oldala számolt be. Cikkükben bemutatnak egy Audi A6-ost, aminek sofőrje New York utcáin gigantikus bírságot hozott össze. Eddigi pályafutása során összesen 968 büntetést kapott, ezek közül 950 kizárólag gyorshajtás miatt, és tulajdonosa már több mint 46 000 dollárt (16,5 millió forint) fizetett ki bírságként.

Volt olyan eset, hogy egyetlen vasárnap éjjel hét alkalommal kapott csekket gyorshajtás miatt, összesen 350 dollár értékben.

Ez a sofőr évek óta rendszeresen megszegi a szabályokat, és úgy tűnik, 2025-ben is töretlenül folytatja szokását.

Ráadásul ezt a hazai VÉDA-rendszerhez hasonló, előre kitáblázott, jól látható kamerarendszer által figyelve hozta össze. Tehát simán lassíthatott volna, nem lesből mérték be, de mégis nyomta tovább a gázt, neki megért pár millió forintnyi pluszkiadást a gyorshajtás.

Ez az eset rámutat, hogy a kiszabott bírságok bizonyos esetekben enyhék, és nem hatnak semmilyen módon az autós viselkedésére. Talán igazságosabb lenne a skandináv országokban alkalmazott rendszer, ami jövedelem alapján, dinamikusan osztja a büntetéseket.

Így fordulhatott elő, hogy 2023-ban az egyik leggazdagabb helyi üzletembert, Anders Wilklofot 45 millió forintra büntették meg, miután egy 50 km/órás szakaszon 82 km/órás tempóval haladt – egyetlenegyszer. A finn progresszív rendszerben az alacsony jövedelműek akár 6 eurós bírsággal is megúszhatnak egy gyorshajtást, de mint ahogy Wiklof úr esete is mutatja, súlyos tízmilliókba is kerülhet egy ilyen mutatvány.