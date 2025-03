A hazai utakon is láttunk már pár hajmeresztő kakaskodást, de amit két sofőr pár napja New York egyik forgalmas hídján adott elő, az még nálunk is kiakasztaná a „bunkómétert”.

Ahogy az lenni szokott, akadt egy mobiltelefon, ami épp videót rögzített, így sikerült megörökíteni az eseménysort, amely során egy Mercedes és egy SUV sofőrjei kerültek patthelyzetbe a Manhattan-hídon.

A videón jól látszik, hogy a Mercedes vezetője szándékosan akadályozza az őt követő járművet. Méghozzá hatalmas elszántsággal: az autó többször is szándékosan bevág elé, megáll, majd újra és újra blokkolja útját, komoly dugót okozva.

Ahogy a kamera távolodik, egyértelművé válik, hogy rengeteg másik autós esett áldozatul ennek a bosszúálló akciónak. Egy motoros viszont gond nélkül kerülte ki a tumultust, és zavartalanul folytatta útját. A nagyjából kétperces videó csúcspontján az áldozat már annyira elvesztette türelmét, hogy valamit hozzávág a Mercedeshez.

Később megint kiszáll, és ütni kezdi a Mercedes oldalüvegét, ami nem hoz megoldást: a felvétel úgy ér véget, hogy a két autós még mindig egymással harcol, teljesen belefeledkezve személyes háborújukba.

Az Egyesült Államokban a rendszám alapján publikus adatbázisokból lekérdezhető, hogy az adott autót körözik-e, és milyen vétségek, bírságok vannak a rovásán.

Egy Reddit-felhasználó utánanézett a Mercedes rendszámának, így kiderült, hogy a sofőr egy helyi ámokfutó: több mint 10 ezer dollárnyi bírságot és 143 közlekedési szabálysértést szedett össze eddig.