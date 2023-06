A finn milliárdost, Anders Wiklofot szombaton fotózta le, majd állította meg a helyi rendőrség, amikor egy 50 km/órás szakaszon 82 km/órás tempóval haladt – írja a Daily Mail. Ezt Magyarországon a leggazdagabb hazai polgár is megúszta volna 45 ezer forintos bírsággal és négy büntetőponttal.

Finnországban viszont a közlekedési szabálysértésekért kiszabott bírságot az elkövető jövedelme alapján határozzák meg, így igencsak felpöröghetnek a számok, ha szemmel látható vagyon van a háttérben.

A 77 éves férfi pedig az egyik leggazdagabb az országban, a Wilkof Holdings alapítója, vannak érdekeltségei a szállodaiparban, szupermarketekben, építőiparban és logisztikában, ezeket látva pedig úgy döntött a hatóság, hogy a 121 ezer eurós bírság pont helyénvaló büntetés, egy 10 napos vezetéstől való eltiltással súlyosbítva.

Az üzletember elmondta, hogy a sebességkorlátozás “hirtelen” csökkent 50 km/órára, és ő megpróbált időben lelassítani. Lelassítottam, de ugye nem szabad pánikszerűen erősen fékezni – mondta Wiklof a HBL nevű finn lapnak.

Ez nem az első eset, amikor lefotózták a száguldó milliárdost, 2013-ban 34 millió forintra bírságolták, 2018-ban pedig 23,5 milliót kellett fizetnie.

A legutóbbi súlyos bírság után Wiklof azt mondta, hogy “talán felső határt kellene szabni a gyorshajtásért a finn sofőrökre kiszabható bírságoknak”. Az üzletember azonban azt mondta, reméli, hogy a pénzt az egészségügyre és az idősek gondozására fordítják.

A finn rendszer megváltozása a milliárdos kérésére nem várható, a progresszív rendszerben az alacsony jövedelműek akár 6 eurós bírsággal is megúszhatnak egy gyorshajtást, de mint ahogy Wiklof úr esete is mutatja, súlyos tízmilliókba is kerülhet egy ilyen mutatvány. A skandináv országok mindegyikében hasonló rendszer működik, ahogy Svájcban is, az abszolút rekord is itt született.

A korabeli hírek szerint 2010-ben akadt egy gyorshajtó, akire több mint egymillió svájci frankra rúgó büntetés várt, de a bírósági eljárás lezárulásáról már nem érkeztek hírek, így marad a hivatalos rekord, ami a Guinness Rekordok könyvébe is bekerült. Eszerint Svájcban egy helyi milliárdos a Ferrari Testarossa volánja mögött 137 km/órás tempót ért el a 80-as korlátozású zónában. Ezért a mutatványért akkori értéken 290 000 dolláros bírságot, vagyis nagyjából 100 millió forintot kellett kifizetnie.

Elrettentő összegek, ezekben az országokban nincs olyan autós, aki röhögve fizeti ki a bírságot, a hatóságok igyekeznek olyan büntetési tételt kitalálni, ami az anyagi helyzettől függetlenül fáj. Svájcban vezetve pedig úgy tűnik, vagy ezért, vagy más okból, de működik a dolog, a helyi autósok döntő százaléka kínosan ügyel a sebességhatár pontos betartására, ott nincs 150 km/órával belső sávban nyomuló prémiumautós horda, mint nálunk. Mindenki betartja a szabályokat, szinte kivétel nélkül.

Nálunk működhetne a dolog? Jó hatással lenne a hazai autós morálra, javulna a szabálykövetés? Szavazz!