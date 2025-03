⌛️ 7 másodperc és megváltozik minden. 🫵 Mindig elmondjuk, amikor volán mögé ülsz, Te döntesz — és ez hatalmas felelősséggel jár. 🎥 Ez a mai videó pont erre jó példa. Egy egyszerű előzésből lett majdnem nagy baj... Csak a szerencsén és a többi közlekedő helyzetfelismerésén múlt, hogy nem lett hatalmas baleset. A videón egy személyautó utolér egy kisteherautót, a kocsi vezetője vagy megijedt, vagy rosszul mérte fel az előzéshez a lehetőségeit. 😲 Az eredmény látványos: a hirtelen irányváltástól az autó instabil lesz, a sofőr elveszíti az uralmát a jármű felett és kész a baj. Az első ütközésig az egész nem tart tovább, mint 7 másodperc. 😨 A balesetben szerencsére nem sérült meg senki. 🤔 Te döntöd el: mikor indulsz el, milyen gyorsan haladsz, mikor nyomod a gázt, a féket, mikor és hogyan váltasz sávot, milyen követési távolságot tartasz és hogy mivel foglalkozol vezetés közben. 👥 A biztonságod, a Veled utazóké és a körülötted közlekedők élete is múlhat a döntéseiden. 📴 Dönthetsz úgy, hogy telefon helyett az útra figyelsz. Dönthetsz úgy is, hogy nem ülsz volán mögé, ha fáradt vagy, vagy alkoholt fogyasztottál. 💤 Egy-egy pillanatnyi figyelmetlenség súlyos következményekkel járhat. 𝐀 𝐯𝐞𝐳𝐞𝐭𝐞́𝐬 𝐧𝐞𝐦𝐜𝐬𝐚𝐤 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐤𝐚𝐢 𝐭𝐮𝐝𝐚́𝐬, 𝐡𝐚𝐧𝐞𝐦 𝐞́𝐫𝐞𝐭𝐭 𝐠𝐨𝐧𝐝𝐨𝐥𝐤𝐨𝐝𝐚́𝐬 𝐤𝐞́𝐫𝐝𝐞́𝐬𝐞 𝐢𝐬. Minden elindulás egy új döntés arról, hogy felelősségteljesen részt veszel a forgalomban. ❗️ A jó sofőr nemcsak magára figyel, hanem másokra is. 🫵 𝐓𝐞 𝐝𝐨̈𝐧𝐭𝐞𝐬𝐳 — 𝐯𝐚́𝐥𝐚𝐬𝐳𝐝 𝐚 𝐛𝐢𝐳𝐭𝐨𝐧𝐬𝐚́𝐠𝐨𝐭! 🫶🏻 Köszönettel tartozunk azoknak az autósoknak, akik a balesetet észlelve félrehúzódtak és segítettek! #mkif #autópálya #BiztonságosUtazás #Közlekedésbiztonság #KözlekedjBiztonságosan #pályánvagyunk #közösenveletek #azorszagutja