MEGÁLL AZ ÉSZ #87 - Közlekedésbiztonság a hétköznapokban 👀 Vezetés során a vezetéshez szükséges információ 90%-át a szemünkkel szerezzük be. 📣 Ezért is hangsúlyozzuk sokszor, hogy ha a volán mögött ülünk, akkor ne mással foglalkozzunk, figyelmünk az úton legyen! 📺 Az alábbi jelenetet pár napja az egyik forgalomfigyelő kameránk rögzítette az M1-es autópályán Komárom térségében. 👷🏼‍♂️ A felvételen is jól látható, hogy sem a látási, sem az útviszonyok sem voltak rosszak, az idő is tiszta volt. A belső sávban mozgó terelés mellett dolgoztak kollégáink, amit az előírásoknak megfelelően előre több helyen, többször is, már több száz méterrel korábban táblákkal és VJT-ken (Változtatható jelzésképű tábla) is jeleztünk. 🚗 A belső sávban - a sebességkorlátozást figyelmen kívül hagyva - érkezett 2 autós, majd amikor az első jármű vezetője észlelte a munkavégzést, hirtelen a fékbe taposott, a mögötte haladó pedig hátulról nekiment. ⚠️ Az időben történő átsorolással az ehhez hasonló balesetek nagyrésze megelőzhető lenne! ❗Ha a belső sávban balesetet szenvedünk és az autónk műszaki állapota nem engedi meg, hogy a leállósávra álljunk, akkor az első dolgunk az legyen, hogy a saját biztonságunk érdekében láthatósági mellényt veszünk és a szalagkorláton kívülre megyünk. Ha az autó képes haladni, mindenképpen húzódjunk le az üzemi leállósávra. Az autóban pedig ne maradjon senki. Mindenki a korláton kívül tartózkodjon, láthatósági mellényben. ‼️ Nem tudjuk elégszer elmondani: odafigyelés, sebesség, követési távolság! 👮‍♂️ A KRESZ is egyértelműen fogalmaz: 👉🏻Haladás az úton 25. § (1) * Járművel a forgalmi, az időjárási és látási viszonyoknak, továbbá az útviszonyoknak (az út vonalvezetésének, az útburkolat minőségének és állapotának) megfelelően kell közlekedni; figyelemmel kell lenni a jármű sajátosságaira, az utasokra és a rakományra. 👉🏻Követési távolság 27. § (1) Járművel másik járművet csak olyan távolságban szabad követni, amely elegendő ahhoz, hogy az elöl haladó jármű mögött – ennek hirtelen fékezése esetében is – meg lehessen állni. ‼️ Nagyon kérünk mindenkit, hogy ne hagyják a besorolást az utolsó pillanatra! Kerüljük el a mai videóban is látható eseteket! 👷🏼 Vezessenek óvatosan! Vigyázzanak kollégáinkra! #pályánvagyunk #közösenveletek #mkif #KRESZ #KözlekedjBiztonságosan #azorszagutja #autópálya