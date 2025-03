A kezdeti lendület után alábbhagyni látszik az elektromos autók iránti érdeklődés. Rengeteg pénzt invesztáltak a gyártók az átállásba, ám egyelőre úgy tűnik, hogy hiába, ugyanis a piac még mindig igényt tart a belső égésű motorokra.

A Fordnál azonban még korántsem mondtak le a zöldhullám jövőjéről: az amerikai gyártó az időben egészen 2023-ig visszanyúló, de csak nemrégiben benyújtott szabadalmával a villanyautók vonzóbbá tételét célozta meg. Bár az automata sebességváltó elfogadottsága is egyre nő, az igazi vezetési élményt még mindig a manuális változata adja.

Kézi váltóval már vonzó lenne a villanyautó? 1 /5 Fotó: USPTO Fotó: USPTO Fotó megosztása: 2 /5 Fotó: USPTO Fotó: USPTO Fotó megosztása: 3 /5 Fotó: USPTO Fotó: USPTO Fotó megosztása: 5 /5 Fotó: USPTO Fotó: USPTO Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Így gondolják a Fordnál is, mely fizikailag helyezné be az elektromos hajtású autókba a kézi váltót, méghozzá ugyanott, ahol azt megszokhattuk, csak máshogy, amolyan virtuális kézi váltó formájában. A megemelt ház alatt ugyanis továbbra is az automata váltó tenné a dolgát, a kar csak szimulálná a sebességváltás mozdulatát – írja a Drive.

Ennek megfelelően többféleképpen, ráadásul elektronikusan – aktuátorok segítségével – lehetne variálni a szerkezetet, attól függően, hogy épp négy-, öt-, hat- vagy akár hétsebességes virtuális váltóra – pontosabban annak érzetére – van-e szükség. Ugyanígy egy kapcsoló lehetőséget biztosítana az egyes váltásmódok közötti váltogatásra is, ezáltal nemcsak H alakban, de szekvenciálisan, azaz előre, illetve hátra billegtetve is lehetne kapcsolgatni az egyes fokozatok között.

Tényleg kapósabbá tenné az elektromos autókat a virtuális kézi váltó? Egyértelműen, így már én is megvenném! 6% (1) Amúgy is elektromos autót vennék. 22% (4) Így sem kellenének. 72% (13)

Jegyezzük meg azt is, hogy egyelőre ne éljük bele magunkat a kézi váltós elektromos autó gondolatába. Épp a Ford példája mutatja azt, hogy a gyártók időről időre csak azért nyújtanak be egy-egy szabadalmat, hogy így védjék magukat a konkurenciával szemben.

Ha csak az elmúlt éveket szeretnénk összefoglalni, a Ford gondolkodott már autóhitelek szoftveres behajtásában, állva vezetésben, felfújható lökhárítókban, valamint előzékeny alkatrészekben is – legutóbb pedig a reklámoknak akart új löketet adni az utasok lehallgatásával. Ez utóbbi részleteiről itt számolt be a Vezess: