Míg Japánban és Észak-Amerikában a legtöbb hétköznapi autóban évtizedek óta magától értetődő az automatikus sebességváltó, Magyarországon és egész Európában hosszú ideig inkább kézi váltós autókra volt igény. Az utóbbi években már látszik a fordulat, egyre többen és többen választanak automata váltós új (és használt) autót, ezt a folyamatot pedig csak erősíti a hibridek térnyerése. De milyen automatikus váltók léteznek, és mire érdemes odafigyelni, hogy a lehető leghosszabb legyen az élettartamuk?

Automata a legalacsonyabb áron

Igazán gazdaságos megoldás a kézi sebességváltás kiküszöbölésére, ha a manuális sebességváltót megtartva csak a kuplung működtetését és a fokozatok kapcsolását bízzuk a gépre. A robotizált vagy automatizált kézi váltó azért népszerű a kisautókban, mert csekély felárért hagyható el belőlük a kuplungpedál és a kézi váltás.

Ez a szerkezet nem képes a drágább automaták kifinomultságát nyújtani a kapcsoláskor adódó szünetek hossza és a gázelvételből fakadó enyhe bólintás miatt, de ez a legjutányosabb módja annak, hogy ne kelljen sebességet váltani. Mivel a robotizált váltóknak nincs P állása, a motor leállítása után üresben, N-ben kell hagyni a választókart, és muszáj behúzni a kéziféket – mutatott rá anyagában a CarNet. Ilyen váltó például a Renault Quickshift megoldása, amelyet Clióban tesztelt a Vezess.

CVT

Európai autókban viszonylag ritka alternatíva az automatikus váltók között a CVT sebességváltó (Continuously Variable Transmission, folyamatosan változó áttételű). A fokozatmentes erőátvitelben szíj vagy lánc köti össze a két szíjtárcsát, és a szíjtárcsák távolságának módosításával változtatható az áttétel.

A fokozatok száma elméletben végtelen a két végállás között, a CVT váltók előnye, hogy igen nagy áttételi tartományt képesek lefedni. Ez azért jó, mert az autó kaptatón is könnyedén elindul, de egyenletes sebességnél a motorja autópályán sem pörög zavaróan magas fordulatszámon és erős hanggal. Elsősorban az ázsiai autógyártók használják, a japán belpiacon a CVT az uralkodó. Ehhez hasonló technológia az Audik Multitronic váltója is, amely esetleges problémáit és a javítását is bemutatta korábban a Vezess.

Kettős kuplung, villámgyors váltás

2002-től kezdtek elterjedni a dupla kuplungos automaták. A kettős kuplungos váltó két egybeépített sebességváltóként képzelhető el, ahol az egyik tengelykapcsoló a páros, a másik a páratlan fokozatokat iktatja ki-be az autó hajtásába.

Mivel a dupla kuplungos váltó szerkezetileg kézi váltó, működése igen hatékony, jellemzően nem növeli a fogyasztást a manuális váltóhoz képest. A váltáskor meg nem szakadó erőfolyam és a villámgyors kapcsolások is vonzóvá teszik.

Nagyon sok autógyártó használja őket különféle néven (pl. DCT, DSG, EDC, PDK, PowerShift), a VW, a BMW, a Mitsubishi, a Porsche, a Ford modelljeinél is alkalmazzák. A legtöbb dupla kuplungos automata hat vagy hét előremeneti fokozattal segít optimálisan kihasználni a motor adottságait, de vannak nyolcfokozatúak is.

Mivel elinduláskor egy gép csúsztatja a kuplungot, a kuplungtárcsák élettartama nagyban meghosszabbítható, ha nem kényszerítjük a vezérlést a tengelykapcsoló gyakori csúsztatására. Dugóban araszolva inkább nagyobb távolságokat tegyünk meg egyben, ne 2-3 méterenként induljunk újra a torlódásokban! Nagyon fontos, hogy emelkedőn sose tartsuk meg az autót gázadással! Ez nemcsak a DSG váltók kuplungját nyírja értelmetlenül, de bármilyen más automata és kézi erőátvitellel is igen gyors elhasználódást okoz.

Régi elv modern megvalósításban: a klasszikus automaták

Aki időnként kihasználná autója maximális vontatókapacitását, ami a nagyobb kombik és a középméretű SUV-modellek esetében könnyen eléri az 1,6-2,0 tonnát, elsősorban azon autók közül válasszon, amelyekben hidrodinamikus nyomatékváltó viszi át a motor erejét a sebességváltóra.

Ezek a hagyományos automatikus váltók, bennük a citromnak vagy wandlernek is nevezett szerkezettel, amely a kuplungot helyettesíti és az elindulásokhoz megnöveli a motor által leadott forgatónyomatékot. A tapasztalatok szerint ezek a váltóművek bírják legjobban a vontatás fokozott igénybevételét, és működésük is példásan kifinomult. Hagyományos automata nagyon sokféle méretű és árú autóban található, jelenleg talán a ZF nyolcfokozatú szerkezete a legelterjedtebb (Audi, BMW, Jaguar, Land Rover, Jeep, Dodge modellekben is használják). A fokozatok száma egyébként széles skálán mozoghat, bolygóműves, hagyományos automatából tízgangos is létezik a Ford Mustangban.

Hibrid? Nem kell váltani!

Aki hibrid autót vásárol, egyben a sebességváltást is elengedheti. A teljes hibridek azok az autók, amelyekben az elektromos motor önállóan is képes az autót mozgatni, gyorsítani, tehát ha kivennénk a belső égésű motort a tandemből, az autó akkor is járóképes maradna. A Toyota full hibrid autóiban nincs sebességváltó, itt más műszaki megoldás biztosítja a fokozatmentes erőátvitelt a hajtásláncban. Azokban a teljes hibridekben, ahol sebességváltó is van, ez minden esetben automatikus.

Villanyautóban sem kell váltani

Aki azt szeretné, hogy közlekedés közben ne kelljen sebességet váltani, jó társra lelhet egy elektromos autóban. Az elektromos hajtású autókban néhány kivételtől eltekintve jellemzően nincs is sebességváltó (ilyen kivétel a Porsche Taycan, az Audi E-Tron GT és a Mercedes-Benz CLA), mert nincs szükségük rá: a villanymotorok azonnali teljes nyomatéka egyetlen áttétellel is megfelel az autók mozgatásához. Nem is akárhogyan, a lehengerlő és azonnali gyorsulás sokak számára nagyon vonzó az elektromos autókban.

Ha nem kötelező, akkor is fontos az olajcsere!

Igen sok autómárka úgynevezett élettartam-olajtöltettel látja el a gyárban az új autókat, és nem ad meg csereperiódust a váltófolyadékra. A gyári olajtöltet tagadhatatlanul kiszolgálja a sebességváltó élettartamát, csak az nem mindegy, hogy mekkora lesz ez az élettartam. A minél hosszabb gondtalan autózás érdekében az automatikus sebességváltókban akkor is ajánlott lehet kicserélni időnként a kenőanyagot, ha ezt a gyártó nem teszi kötelezővé.

Egy automatikus váltónak akkor is jót tehet az olajcsere legkésőbb 90 ezer kilométerenként, ha a gyártó ezt nem tette a garancia megőrzéséhez szükséges kötelező karbantartások részévé. Ez a művelet állhat a kenőanyag cseréjéből a váltó friss olajos átmosásával, majd feltöltésével; állhat a váltóból kiengedhető olaj cseréjéből, és amennyiben ez lehetséges, a sebességváltó olajszűrőjének cseréjéből.

Elsősorban az olajos dupla kuplungos sebességváltókban létezik fix csereintervallum mind a kenőanyag, mind az olajszűrő rendszeres cseréjére. Ez a periódus autófüggő, a gépkönyv előírásait kell követni. A gyártó a felső határt írja elő, tehát ha 60 ezer kilométer a váltó olajcseréjének intervalluma, ez a maximum. Amennyiben az autó fokozott igénybevételnek van kitéve, mert sokat fut 8-10 kilométernél rövidebb utakon, városi forgalomban, rendszeresen mélygarázsból áll ki, vagy más többletterhelés éri, akkor ezt rövidebbre is lehet venni.

Parkoláshoz: a P-nél jobb a rögzítőfék

Sokan azonosítják a váltók parkolóállását a kézifékkel, de a kettő nem ugyanaz. A mechanika meghálálja, ha üresben először a rögzítőfékkel (kézifékkel) fixáljuk az autó pozícióját, aztán engedjük el a féket. Ha az autó moccant egyet és rögzült, utána jöhet a parkolóállás. Ennek előnye, hogy nem a P fokozat reteszelése tartja az autót, hanem az erre a célra szolgáló rögzítőfék.

Kell fél perc alapjáraton

Bármilyen konstrukciójú automata is van a kocsiban, a motor beindítása után érdemes várni kb. 25-30 másodpercet, amíg felépül az olajnyomás, és csak ezt követően kivenni a választókart P-ből. Ez a fél perc elég a biztonsági öv bekötésére és a személyes tárgyak elhelyezésére. Az automatikus erőátvitel az autó egyik legdrágább főegysége, amely megérdemli és meghálálja türelmünket.

