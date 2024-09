Továbbra is kimeríthetetlennek tűnik a Ford tárháza, ha ijesztő ötletekről van szó. Az amerikai gyártó az elmúlt évek folyamán többek között az autóhitelek behajtását könnyítette volna meg, vagy éppen az állva vezetést szabadalmaztatta volna, de a felfújható lökhárítókról és más, előzékeny alkatrészekről se feledkezzünk meg. Ezekben a szabadalmakban az a közös, hogy többségük el sem jut a megvalósulásig, nem véletlenül…

…és ha (még) létezik igazság a Földön, ugyanilyen sors vár a Ford új kitalációjára is. 2023 elején nyújtották be, de csak nemrégiben tették közzé azt a szabadalmat, miszerint a Ford a reklámoknak adna új löketet, méghozzá nem is akárhogy. A Ford által felvázolt szisztéma lehallgatná az utasokat, hogy utána az infotainment rendszer képernyőjén, vagy akár a hangszórókon keresztül személyre szabott hirdetéseket sugározná – írja az InsideEVs.

#Ford's new #patent application #US20240289844 reveals an in-vehicle ad system that uses vehicle data (location, speed, traffic) and user info (route, preferences) to tailor ads during trips via the car's HMI. A smart blend of tech and marketing! #Automotive #AdTech #SmartCars $F pic.twitter.com/5SCvKLlxY9

— Interesting Patents (@PatentPulse) September 1, 2024