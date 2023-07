Az év „eddigi legvitatottabb” szabadalmát nyújtotta be a Ford, méghozzá egy olyan technológiára vonatkozóan, ami lehetővé tenné a járművezetők számára, hogy állva vezessenek, ha terepre merészkednek – vette észre a CarBuzz az Egyesült Államok Szabadalmi- és Védjegyhivatalának (USPTO) oldalán megjelent beadványt.

Szabadalmában egy „kabrió terepjárót” emleget a Ford, amiből arra lehet következtetni, hogy a hamarosan Európában is kapható Broncóval reformálná meg a terepjárást. Az amerikai gyártó álláspontja szerint azért van szükség arra, hogy a sofőr felállhasson menet közben, mert bizonyos terepviszonyok eleve megkövetelik, hogy azok felmérése, illetve a saját és autója biztonsága érdekében felálljon, vagy akár ki is hajoljon az autóból – ennek különösen sziklák megmászásakor lehet jelentősége, hiszen akkor finoman szólva akadályoztatott a kilátás.

Ford Wants Bronco Owners To Stand While Driving Off-Road. What could possibly go wrong? #offroad #patentsandtrademarks #scoop #technology Read: https://t.co/x4a9Ntv49z pic.twitter.com/c1xuMcdTUW

— CarBuzz (@CarBuzzcom) July 6, 2023