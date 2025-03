Ferrarit venni privilégium. Csak egy kivételes és rendkívül szűk réteg engedheti meg magának, hogy adott esetben 100 millió forintos nagyságrendű autóra ruházzon be. Évtizedekig ez inkább az idősebb korosztálynak adatott meg, azonban a közelmúltban fordult a kocka: a Ferrari tapasztalatai szerint lényegesen fiatalodott az ügyfélkörük.

„Az új ügyfelek 40 százaléka 40 év alatti” – erősítette meg a CNBC-nek Benedetto Vigna, az olasz márka vezérigazgatója. A 2023-as értékhez viszonyítva ez jelentős, 10 százalékos ugrást jelent, akkor ugyanis a vevők mindössze 30 százalékát tették ki a 40 évnél fiatalabb ügyfelek. „Nem tudom, hogy más márkáknál mi a helyzet, de számunkra ez egy olyan eredmény, ami a csapatunknak köszönhető.”

Még érdekesebb kontextusba helyezi a(z életkorban) csökkenő tendenciát, hogy a Fortune adatai szerint a 2024-ben eladott új Ferrarik 81 százaléka a maranellóiak számára már ismert vásárlókhoz került, sőt, a 48 százalékuk már a sokadik autóját vette. Tehát attól függetlenül, hogy csökkent a medián életkor, továbbra sem az új vevők állnak sorba.

A Ferrarinak pedig a következő években sincs miért aggódnia, mivel a várólista így is olyan hosszú, hogy egy új autóra már több mint két évet kell várni. Ahogyan arról korábban a Vezess is beszámolt, tavaly rekordévet zárt a márka, aminek a dolgozói így külön is örülhettek: