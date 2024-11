MEGÁLL AZ ÉSZ #74 - Közlekedésbiztonság a hétköznapokban Ne megszokásból vezess! 👀 Múlt héten tanúi lehettünk annak, mennyire veszélyes az, ha a figyelmetlen sofőrök csak az előttük haladót követik libasorban, és semmibe veszik a figyelmeztető táblákat. 🚧 Az M7-es autópályán az egyik lezárt szakaszra több autós is behajtott egy a munkaterületre aszfaltot szállító teherautó után, figyelmen kívül hagyva a KRESZ táblák jelzéseit (kint van a kivéve célforgalom tábla is). Bár volt, aki időben észrevette, hogy valami nincs rendben és visszafordult, többen viszont majdnem egy kilométert tettek meg a lezárt úton, mire feltűnt nekik: rossz helyen vannak. Egy kamionosnak pedig 15 percbe telt, mire visszatolatott, majd a lezárt részen próbált meg a helyes irányba kerülni, de így percekre elzárta az utat. 🚦Egy-egy terelést már több kilométerrel korábban előjelzünk az úgynevezett VJT-ken (változtatható jelzésképű táblákon) keresztül. A táblázást 1300-1500 méterrel a terelés előtt kezdjük el, ahonnan a sebességet több lépésben: 🔹900 méternél 100-ra, 🔹550 méternél 80-ra, 🔹majd 200 méternél 60 km/h-ra csökkentjük, 👉sárga ideiglenes táblákon már 800 méterrel korábban jelezzük a sávelhúzást (hogy változik a forgalmi rend). 😏 Sokan nem is gondolnák, de egy-egy tereléshez 200-250 db jelző- és tájékoztatótáblát és 700-900 db sávos táblát használunk, hogy minden egyértelmű legyen, a közlekedést emellett több kilométer hosszú sárga/ideiglenes burkolati jellel és villogósorral is segítjük. ❗Ne az előttünk haladó autósra hagyatkozzunk, hanem figyeljük a kihelyezett figyelmeztető, tájékoztató KRESZ-táblákat.