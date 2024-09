MEGÁLL AZ ÉSZ #65 - Közlekedésbiztonság a hétköznapokban 🤷🏼‍♂️Ha a másik sávot választják, mindenki jobban jár... ☀️ Ezen az esős napon, egy kis napsütéses terelés- újraértelmező mixet hoztunk. 1️⃣ Az első videóban vélhetően telefonozott a vezető, mert a saját kis komótos tempójában hanyag eleganciával átsuhant a sávos táblák erdején. 2️⃣ A második videóban, "csak" szimplán türelmetlenek voltak a sofőrök, de az nem nagyon érdekelte őket, hogy nem véletlen vannak ott a sávos táblák, ahol vannak. Miután látták, hogy a belassult az a sáv, ahol vannak, az átterelt szakaszra kívánkoztak...sajnos szabálytalanul. ❓Tudtad? - A vezetéshez szükséges információk 90%-át a szemünkkel észleljük! - Átlagosan 10 sofőrből 8 a vezetés mellett valami mást is csinál menet közben! (cigarettázás, evés, ivás, pakolás, de akár a táj is elvonhatja a vezető figyelmét) - A vezetés közbeni figyelmetlenség nagy részét a telefonozás okozza! - Egy rövid üzenet elolvasása alatt akár 5️⃣0️⃣0️⃣ métert is megtehetünk. Ez olyan mintha fél kilométert letakart szemmel vezetnénk! - Ha nem figyelünk, másodpercek kellenek csak és eggyel kevesebben érünk aznap haza. ❌ Vezetés közben soha ne nézz videót, ne írj és ne olvass üzenetet, ne legyen a kezedben a telefon! Ha sürgős, akkor állj meg az első pihenőhelyen és biztonságos körülmények között intézd el a hívást! ‼️ Ahol terelés van és le van zárva a sáv, az nem véletlen, mivel munkaterület. ‼️ Továbbra is kérünk mindenkit, hogy tartsa be a szabályokat, mert nem csak a saját, hanem mások életét is veszélybe sodorhatják egy felelőtlen döntéssel vagy egy szabálytalan manőverrel! #mkif #azorszagutja #driving @követő