MEGÁLL AZ ÉSZ #70 - Közlekedésbiztonság a hétköznapokban 🤦‍♂️ Olyat már sokszor láttunk, hogy a terelésekbe belehajtanak az autósok, na de az szerencsére nem sűrűn történik meg, hogy utána kilométereken át szembe halad a forgalommal.... 😳 Egészen szürreális jelenet játszódott le szeptember végén az M7-es autópályán a Kőröshegyi völgyhídon. Egy sofőr a terelésen átgázolt, majd mintha mi sem történt volna megállás nélkül tovább hajtott, ráadásul az sem tűnt fel neki, hogy rossz oldalon halad, ahol a szerencsének köszönhető, hogy nem történt tragédia, senki sem sérült meg! 🚛 A történetnek van egy másik szereplője is, a Révész Trans KFT. egyik kamionsofőrje, aki az esetet észlelve hevesen villogtatni kezdett, figyelmeztetve az autósokat a figyelmetlen sofőrre. Cselekedete példaértékű, köszönjük Neki! 🤗 📞 Munkatársaink sem tétlenkedtek, útellenőr kollégánk, aki az esettől nem messze tartózkodott, azonnal értesítette a Rendőrséget, majd helyreállította a terelést, hogy a többi autós biztonságosan folytathassa az útját. ❓Gondoltad volna? - A vezetéshez szükséges információk 90%-át a szemünkkel észleljük! - Átlagosan 10 sofőrből 8 a vezetés mellett valami mást is csinál menet közben! (cigarettázás, evés, ivás, pakolás, de akár a táj is elvonhatja a vezető figyelmét) - A vezetés közbeni figyelmetlenség nagy részét a telefonozás okozza! - Egy rövid üzenet elolvasása alatt akár 5️⃣0️⃣0️⃣ métert is megtehetünk. Ez olyan mintha fél kilométert letakart szemmel vezetnénk! - Ha nem figyelünk, másodpercek kellenek csak és eggyel kevesebben érünk aznap haza. ‼️ Ahol terelés van és le van zárva a sáv, az nem véletlen, mivel munkaterület. ‼️ Továbbra is kérünk mindenkit, hogy tartsa be a szabályokat, mert nem csak a saját, hanem mások életét is veszélybe sodorhatják egy felelőtlen döntéssel vagy egy szabálytalan manőverrel!