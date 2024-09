Egy kamion balesete miatt órákra le kellett zárni az I-5-ös autópálya Los Angeles-i szakaszát, ugyanis a csütörtök hajnali órákban történt ütközés következtében több tucat doboznyi előre fagyasztott sült krumpli borult az úttestre – írja az USA Today.

TRAFFIC ALERT: All southbound lanes on the 5 Freeway in Elysian Park are closed after a load of French fries spilled across the highway when a semi crashed. 🍟 https://t.co/8qsfzMMlJh

— KCAL News (@kcalnews) August 29, 2024