Számos esetben még mindig a közösségi médiát használják szabálytalanságaik dokumentálására az elkövetők. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, ugyanúgy visszaütött a nyilvánosság ereje gyorshajtónál és autótolvajnál is, néhány hete pedig egy influenszer inthetett búcsút a jogosítványának, miután nem egyszer azzal dicsekedett több mint 700 ezer követőjének, hogyan hagyja figyelmen kívül a legalapvetőbb közúti előírásokat is.

A múlt héten egy újabb felkapott száguldozóval lett szegényebb az internet, ugyanis május 16-án, csütörtökön a New York-i hatóságok elfogták a Squeeze.Benz nevű, sok videójával többmilliós nézettséget elérő YouTube-csatorna mögött álló Antonio Ginestrit. A 19 éves fiú több mutatványával felhívta magára a figyelmet – végül a rendőrökét is –, ezek egyike az volt, amikor a BMW M4-esével a Times Square-en driftelt, mint arról a Road & Truck beszámolt.

A hatóságok szemében Ginestri az amerikai nagyváros „egyik legtermékenyebb utcai versenyzője” volt. Elkapni azonban korántsem volt egyszerű: miután egyszer kicselezte a rendőri szerveket, a fiatal sofőr azt hitte, sikeresen megúszhatja a felelősségre vonást. Tévedett azonban, mivel a rendőrök ezek után a videókat szondázva kezdtek el nyomozni – ráadásul nemcsak Ginestri, hanem más ismert youtuberek tartalmait is pásztázták: állítólag egy április 11-én közzétett felvétel vezette őket nyomra.

“Squeeze.benz” is in custody, thanks to NY’s Finest.

One of the most prolific street racers in NYC can no longer treat the Big Apple like the Indy 500.

To anyone thinking about putting themselves and others in danger, recklessly zooming through the streets of NYC, think again!… pic.twitter.com/JVYPvEVrvl

— NYPD Deputy Commissioner, Operations Kaz Daughtry (@NYPDDaughtry) May 21, 2024