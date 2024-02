Továbbra sem a közösségi média a megfelelő felület annak dokumentálására, ha valaki tilosban jár – kivéve, ha az a cél, hogy gyorsan a hatóságok látókörébe kerüljön. Egy spanyol sofőr is annak köszönhetően bukott le, hogy

megosztott az Instagram-oldalán egy videót arról, hogy egészen 215 km/óráig gyorsult az Audijával.

Egy névtelen bejelentő eljuttatta a közel 40 másodperces felvételt a rendőrségnek, így az ügyben nyomozás indult, melynek során nemcsak a gyorshajtás helyszínét sikerült beazonosítani, hanem – az autója alapján – a sofőrt is, mint arról a Motorpasion írt.

🚨La Guardia Civil investiga a un conductor que circulaba a 215 km/h en una vía limitada a 90 por Olias del Rey #Toledo El conductor grabó el video y lo subió a redes sociales@guardiacivil @rtvenoticias pic.twitter.com/4DIVfO1Sfs — RTVEcastillalamancha (@RTVEclm) February 16, 2024

A szóban forgó madridi útszakaszon 90 km/óra a megengedett maximális sebesség, vagyis a spanyol jogszabályok értelmében a 200 km/órát is bőven meghaladó tempó már a bűncselekményi kategóriába tartozik. Letartoztatták az Audi A3-ast a videón vezető 21 éves sofőrt, gyorshajtása pedig igencsak súlyos következményeket vonhat maga után:

háromtól hat hónapig terjedő szabadságvesztést,

pénzbírságot,

31-90 napnyi közmunkát,

továbbá a jogosítványának akár négy évre is búcsút inthet.

Ami pedig a közösségi média felelőtlen használatát illeti, nem egy esetben ez vezeti nyomra a rendőröket: a közelmúltban egy autótolvaj is így buktatta le magát – és bandáját – csaknem nyolc év után. Hogy egy hazai példát is említsünk, egy gagybátori sofőr szintén megörökítette, hogy gyorsabban hajt a kelleténél, és közben még jóízűen eszik is, ez az ügy is lebukással végződött.