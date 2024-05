A japán autópályarendőrség flottájában van egy Nissan GT-R; Franciaországban előveszik az Alpine A110-es járőrautókat, ha gyors beavatkozásra van szükség; Olaszországban évtizedek óta van egy-két Lamborghini a kötelékben, hogy Dubajról ne is beszéljünk.

Szóval úgy tűnik a hatóságok világszerte szeretik luxus és/vagy sportautókkal népszerűsíteni a szolgálatot, most pedig itt egy újabb hely, ahol beálltak ebbe a sorba:

Május 10-én a Miami Beach-i rendőrség bemutatott egy Rolls-Royce Ghostot, amelyet teljes rendőrségi díszben és fényárban pompázik.

Ez a Ghost azonban nem azt a funkciót tölti be, mint elsőre gondoltuk. A 2012-es modellt szigorúan toborzásra használják, de ami még fontosabb, hogy az autó valójában a Braman Motors tulajdona. A helyi luxusautó-kereskedés állja az összes felmerülő költséget, legalábbis ezt állítja a városvezetés. Szóval nem az adófizetők pénzéből parádéznak, mert állítólag csak egy sima olajcsere 2000 dollárba (700 ezer forint) kerül egy Rolls-Royceban.

„Nem vállaltunk semmilyen költséget a luxusjármű kapcsán. Miami adófizetőinek egyetlen fillérjébe sem kerül” – nyilatkozta a toborzási osztály sajtószóvivője a Miami Heraldnak.

Az MBPD továbbá tisztázta, hogy a Rolls-Royce csak kölcsönben van náluk, a kampány végén vissza fogják adni a Braman Motorsnak.

MBPD and professional staff exemplify the highest standards of dedication and quality policing in our unparalleled commitment to the residents and visitors we serve. We are thrilled to introduce this stunning addition to the MBPD recruitment team—courtesy of @bramanmotors ! pic.twitter.com/I27NUAgsge

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) May 9, 2024