Elszabadultak az indulatok a NASCAR Xfinity Series szombati futamán, miután annak második szakaszában, a 250 körös táv 173. körében Dawson Cram meglökte Joey Gase-t, aki ennek következtében az autójával a falban kötött ki az 1-es kanyarban.

Ezt annyira nehezen viselte a 31 éves pilóta, hogy leszakított egy karosszériaelemet a ripityára tört autójáról, majd a pályán átsétálva megvárta az őt kilökő versenyzőtársát, és a jókora darabbal megdobta az autója szélvédőjét, miközben már a pályán volt a biztonsági autó.

Frustration can manifest in a lot of different ways 👀. pic.twitter.com/Wt4dHVS6tn

— NASCAR Xfinity (@NASCAR_Xfinity) March 30, 2024