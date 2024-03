Az elmúlt hétvégén a Forma-1-es Amerikai Nagydíjnak is otthont adó COTA-n rendezték a NASCAR legutóbbi fordulóját, azonban a Truck Series futama az utolsó két körre szokatlan fordulatot tartogatott. Azért kellett meglengetni a sárga zászlót, mert

Marco Andretti autóján menet közben engedte el magát a hátsó tengely.

Mint arról a Road & Truck beszámolt, különösebb előjel nélkül, egyik pillanatról a másikra vált le a Chevrolet Silveradóról a hátsó rész, ami aztán a differenciálművel, a kerékagyakkal, a rugókkal és a kerekekkel együtt, tehát egy az egyben gurult le a pályáról. Az eset után a NASCAR bejelentette, hogy Andretti autójának hátsó részét a széria észak-karolinai kutatási-fejlesztési részlegén fogják kivizsgálni.

Szerencsére nagyobb baj nem történt, mivel az 1978-es F1-es világbajnok Mario Andretti unokája, aki korábban évekig volt állandó tagja az IndyCar mezőnyének, magányosan autózott a mezőny hátsó traktusában, amikor valami eltörhetett vagy megrepedhetett a felfüggesztésben. Végül a 31. helyen rangsorolták a 37 éves amerikait, aki az év folytatásában több futamon is visszaül még a Roper Racing 04-es számú autójába.

Ride it ‘til the wheels fall off. 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️@NASCAR_Trucks | @MarcoAndretti pic.twitter.com/oIzTla5czC

— NASCAR at COTA (@NASCARatCOTA) March 23, 2024