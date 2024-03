Meghökkentő, mennyiért kínálnak eladásra egy parkolóhelyet az angliai York központi részén: 20 ezer font, vagyis a jelen sorok írásakor érvényes árfolyam szerint 9,2 millió forint az ára – vette észre a BBC.

Az alaposan beárazott parkolóhely egy nyilvános parkolóval szemben helyezkedik el, ahol óránként 3,10 fontért, azaz több mint 1400 forintért lehet várakozni. Azon kívül, hogy zárható védőoszloppal látták el, így más nem állhat oda, kevés előnnyel rendelkezik: azt is mondhatnánk, hogy kifejezetten szűkös, hiszen két oldalról téglafal határolja, ami kissé nehézkessé teheti a be-, illetve kiszállást.

A leendő tulajdonosa ráadásul így sem ússza meg a további költségeket, mivel a csaknem 10 millió forintos vételáron felül évente kell majd fenntartási díjat fizetnie, ami jelenleg 360 font, vagyis körülbelül 165 ezer forint.

Sosem volt leányálom a parkolás Angliában, azon belül főként a nagyvárosokban, azoknak is a belvárosi részein jelent a lehetetlennel egyenlő kihívást leparkolni. Hogy mennyire súlyos a helyzet, jól mutatja, hogy egy privát garázsért akár százmilliókat is elkérnek, de a mostani ár többszöröséért meghirdetett parkolóhelyre is volt már példa. Olyan is volt, aki csakis azért vásárolt meg egy egyébként lakhatatlan ingatlant, hogy legyen hol parkolnia, de van, aki a radikálisabb megoldásoktól sem riadt vissza.