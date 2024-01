Már az egész szomszédságát magára haragította hat autójával egy brit férfi, azokkal ugyanis csak a saját háza előtt hajlandó parkolni – írja a Mirror. Az egyik panaszkodó szomszéd egy Reddit-bejegyzésben kelt ki magából: leírta, hogy az illetőnek fél tucatnyi autó birtokosaként több furcsa rögeszméje is van.

Ezek egyike, hogy folyamatosan azzal zavarja meg az éjszakai csendet, hogy ide-oda parkolgat az autóival.

Hogy biztosan legyen parkolóhely valamennyi autójának, még arra is képes volt, hogy hajnali 3-kor közlekedési bójákkal szórja tele az érintett utcaszakaszt. Miután az egyik szomszéd besokallt a sajátos parkolási szokásoktól, egyszer odébb pakolta a bójákat. Néhány perc sem telt el ezután, az autótulajdonos már mérgesen dörömbölt az ajtaján, arra utasítva őt, hogy rendezze vissza azokat.

Ezzel együtt közölte azt is, hogy az az ő kocsifelhajtója, és „senki nem parkolhat ott”. Márpedig a KRESZ idevágó, 1980 óta érvényben lévő passzusa szerint nincs igaza: a jogszabály szerint egyértelműen szabálysértésnek minősül, ha valaki szándékosan akadályozza a közlekedés szabadságát, beleértve azt is, hogy bójákkal foglal magának parkolóhelyet az otthonán kívül.

Amellett, hogy kikeresték a poszt írójának a hatályos előírást, hogy adott esetben a hatóságok bevonásával simítsa el az ügyét, többen is azt tanácsolták neki, hogy máskor is nyugodtan rendezze át a terelőkúpokat – amennyiben pedig harmadjára is visszapakolja (vagy vissza akarja pakoltatni), egyszerűen tüntesse el azokat.

„Mentségére” szóljon, hogy az Egyesült Királyságban régóta problémát jelent a parkolás, ami miatt nagyon is értékes lehet egy parkolóhely. Van, aki attól sem riadt vissza, hogy egy egyébként lakhatatlan ingatlant vásároljon, csak azért, hogy legyen hol parkolnia: