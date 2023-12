Budapesten is ismerős lehet az autósoknak az, hogy több kört is mennek egy adott környéken, mire parkolóhelyet találnak. A helyzet nem éppen festői, de ebből a szempontból London talán még rosszabb helynek tűnik: számos hír látott már napvilágot a brit főváros méregdrága parkolóiról, kiadó/eladó helyeiről, melyek adott esetben többet érnek egy lakásnál is.

A képet a Daily Mail közelmúltbeli beszámolója is tovább erősíti. Eszerint Nyugat-Londonban valaki 35 ezer fontot (15,4 millió forintot) fizetett egy kb. 12 négyzetméteres erkélyért, pontosabban annak 110 éves bérleti jogáért.

Mindezt azért, mert az erkély valamiért külön ingatlanként volt bejegyezve, így jár hozzá a parkolás joga az utcában, ráadásul ingyenesen.A fura ingatlan-anomália többek érdeklődését is felkeltette: az erkéllyel foglalkozó ingatlanügynök, Glenn Jacobs azt nyilatkozta, 400 megkeresést kapott, és minden esetben a parkolási jog volt a mozgatórugó.

A vevő nem lett az erkély tulajdonosa, évente 1300 font (575 ezer forint) bérleti díjat ki kell még csengetnie. Úgy tűnik azonban, hogy sokakat ez sem tántorított el attól, hogy biztosítsa parkolóhelyét.