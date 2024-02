Szokatlan baleset történt Finnországban: egy szemtanú bevallása szerint miután megcsúszott a havas járdán, parkoló autónak ütközött egy ételszállító robot, majd elmenekült a helyszínről – írja a Yle.

Természetesen nem hagyott cetlit a károsultnak, és utólag sem vette fel vele a kapcsolatot. A balesetet okozó, hatkerekű robot az S Group kötelékébe tartozik, mely országszerte bízza a Starship Technologies robotjait a kézbesítési feladatok ellátását.

A neve elhallgatását kérő járókelő elmondta, a biztonsági zászlóját vígan lengetve, de kacsázva közlekedett, mielőtt az autó első és hátsó ajtaját is megkarcolta. A balesetet a segélyhívón is bejelentette, majd értesítették a rendőrséget is – így derült ki, hogy ilyen balesetre korábban nem volt példa.

Az ételfutár robotokat üzemeltető cég vizsgálatot indított.