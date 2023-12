Egy frissen megjelent fedélzeti kamerás felvétel tanúsága szerint egymás után két autós is beleesett abba a hibába az M1-es és az M7-es autópálya közös, többsávos kivezető szakaszán, hogy rossz irányból hajtottak fel rá.

Ami ennél is megdöbbentőbb, hogy a szombat hajnali jelenet alig fél perc alatt játszódott le.

Az autóban ülő egyik férfi még azt a kérdést is feltette, hogy „nem szembe jön velünk valami állat?”, és miután rádudáltak, azt is megjegyezték, hogy „és még ő reflektorozott ránk”. Nem sok idejük maradt ezután felocsúdni a várakozásból, pillanatokkal később ugyanis egy másik autó is megjelent szemből.

Sajnos elég gyakran lehet találkozni iránytévesztőkkel az utakon…