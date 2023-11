Forgalommal szemben az M0-n Egy autós felvétele alapján néztünk utána kameráinkon egy forgalommal szemben, a leállósávon közlekedő autósnak. Mivel viszonylag pontos hely- és időmeghatározást kaptunk a felvétel küldőjétől, nem is kellett sok idő, hogy megtaláljuk a dunakeszi mérnökséghez tartozó kameráinkon a szabálytalankodót. 📹 Valószínűleg Maglód térségében hajtott fel vagy fordult meg szabálytalanul, és az M4-M0 csomópontban már le is mehetett, de így is legalább 3 kilométert tett meg forgalommal szemben, és láthatólag az sem zavarta, hogy több kamionos is villogott neki. De a legfontosabb: nem lett belőle baleset. 🙏🏻 Ha ilyen helyzetbe kerülnénk, fontos, hogy húzódjunk le a leállósávra és hívjunk inkább segítséget a 112-es számon. 📲 Forgalommal szemben felhajtásnál legyen gyanús az út íve, hogy a jobb oldalunkon van az elválasztósáv és az, ha ezerrel villognak nekünk. Kérjük, figyeljétek a csomópontokban található jelzéseket és az alapján hajtsatok fel egy-egy gyorsforgalmi útra. És ha eltévesztenétek egy autóútról egy kihajtót, nehogy megforduljatok, menjetek nyugodtan tovább és a következő csomópontban hagyjátok el a pályát. De az is megoldás, ha útba esik egy pihenőhely, mert ott újratervezhetitek az útvonalatokat. 👍🏻 #magyarkozut #kozut #kozutkezelo