Gyakori jelenségnek számítanak az autós üldözések az Egyesült Államokban, a menekülő járművezetők feltartóztatására alkalmazott PIT-manőver már messze földön híres. Missouri államában azonban egy így is felejthetetlen hajszát sikerült megörökíteniük a rendőröknek, akik látszólag egy – nem éppen biztonságosan közlekedő – házat üldöztek, amiről a Carscoops számolt be.

Ugyanakkor az igazság az, hogy a házat egy pick-uppal vontatták, mely közel 50 km/órás sebességgel haladt, csakhogy közben a könnyűszerkezetes mobilépület nagyon instabilnak tűnt a vontatmányon. A hatóságok azonban hiába jeleztek többféleképpen, fény- és hangjelzéssel egyaránt, a sofőr nem volt hajlandó megállni.

Később szöges útzárat is megpróbáltak bevetni vele szemben, de nem sikerült időben kihelyezni, így azzal sem sikerült megállítani. A hajsza végül úgy ért véget, hogy a kilométereken át tempósabban is menekülő sofőr kisodródott egy balkanyarban, aminek következtében az autó és a ház is megrongálódott. Ezután letartóztatták, és börtönbe került, azt azonban nem hozták nyilvánosságra a hatóságok, ki volt a gyanúsított, és mivel vádolják.