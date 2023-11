Napjaink legsikeresebb magyar futballistája, a Liverpool támadó középpályása és a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik nemrég elárulta, hogy anno édesapjával megbeszélték, csak akkor vehet új autót, ha valamilyen nagy eredményt ér el pályafutása során. Ehhez tartja is magát Dominik.

Anno amikor a amikor a Lipcséhez igazolt, akkor vásárolt egy Mercedes G63 AMG-t, azóta is ez volt a privát autója. Most pedig, hogy leigazolta a Liverpool, eljött az idő, hogy új autót vegyen. Szoboszlai többször is nyilatkozta, hogy nem fogja elárulni, milyen autót vesz, de a minap egy részletet csak feltöltött róla Insta-sztorijában. Sajnos a sztori azóta lejárt, így már csak képmentést találtunk róla a hirado.hu portálon.

A műszerfalfotó alapján ez bizony egy Bentley Bentayga, és tudunk is mutatni egy saját képet az autó utasteréről. Ez nagyjából ugyanaz a szög, ahogy a magyar játékos fényképezte autóját.

A Bentaygát mi is teszteltük, még 2020-ban:

Szoboszlai fizetése állítólag eléri a heti 150 ezer fontot (átszámítva mintegy 65 millió forint), ami éves szinten közel 3,4 milliárd forintot jelent, szóval nem igazán okozhatott neki gondot megvásárolni a durván 100 milliós luxus-SUV-t.

Dominik, gratulálunk az autóhoz és sok-sok balesetmentes kilométert kívánunk. Na meg azt, hogy szombaton a Manchester Citynek verj egy bombát!