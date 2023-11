Minden autós újdonság egy helyen? Ismét megpróbáltuk. A Vezess szerkesztőségében nyár vége óta azon dolgoztunk, hogy összegyűjtsük az autós világ újdonságait. Sok ezer képet néztünk meg, töméntelen szöveget olvastunk el, őrült mennyiségű műszaki adatot nyálaztunk át.

Itt van, elkészült, kézbe vehető a Vezess Katalógus 2024!

Évtizedes tapasztalatunk van autókatalógus-készítésben, mégis mindig nagyon izgalmas, ahogy összeáll, ahogy egy kötetbe kerülnek a jelenleg elérhető modellek és az érkező újdonságok. Tömény autós tartalom 240 oldalon, közte olyan újdonságok vezetési élményével, amelyek egyelőre még nem elérhetőek a magyar piacon.

Az Európában kapható modellek mellett az amerikai és japán piacok újdonságairól és a legnagyobb kínai autómárkák típusairól is olvashatsz. Nio, Omoda, Zeekr – olyan márkanevek, amelyek a közeljövőben akár nálunk is komoly szerepet kaphatnak. A Vezess Katalógusból megismerheted őket, ahogy a Volkswagen, Opel, Porsche modelljeit is.

Milyen újdonsággal készül a BMW, a Mercedes-Benz, a Ferrari vagy a Suzuki 2024-re? A Vezess Katalógusból kiderül.

Nem csak egy izgalmas magazinhoz juthatsz most hozzá, de a Vezess Katalógus 2024 vásárlói részt vehetnek játékunkon, ahol értékes svájci karóra a főnyeremény.

A legfrissebb Vezess Katalógust megtalálod az újságárusoknál, vagy megrendelheted kedvezménnyel online, a kiadónktól, ide kattintva.

Ha te is úgy rajongsz az autókért, mint mi, akkor ott a helye a polcodon!