Megújul a brit luxustank

Kibővített karosszériaszín-lehetőségekkel, egy új, 21 colos keréktárcsával (háromféle színben), valamint módosított hűtőmaszkkal tudta le a megújuló Bentayga optikai frissítését a Bentley.

Miután a nyújtott tengelytávú Bentaygák felét az extrém kényelmet kínáló Airline Seat üléscsomaggal rendelték meg, mostantól a normál tengelytávú szabadidőjárműhöz is elérhető opcióként az ülés fűtését és szellőztetését automatikusan vezérlő klímaprogrammal, az üléshelyzetet apró lépésekben folyamatosan változtató, és ezzel az utas elgémberedését megelőző testhelyzet-szabályozó funkcióval kiegészített szolgáltatás.

Szintén a nyújtott tengelytávú verzión debütált, ám mostantól a rövid kivitelek egy részéhez is alapáron jár (más verziókhoz pedig felárért kérhető) az összkerék-kormányzás.

Új vezetőtámogató technológiák is megjelennek a fedélzeten: ilyen a parkolósegéd, amelynek a használatához elég 3,5 méterre megközelíteni az autót, vagy a térhatású panoráma környezeti kép, míg számos alkalmazást – az adaptív tempomatot, a sávelhagyásra figyelmeztető rendszert, vagy az automatikus vészfékrendszert – továbbfejlesztettek.

A digitális műszeregység további grafikus lehetőségekkel bővül, mindegyik felszereltségi szint egyedi megjelenítést kap. Újdonság az autó előtti utat valós időben megjelenítő funkció, vagy az észlelt tárgyak 3D-s megjelenítése.

A klímafunkció újdonsága a külső és belső levegő szemcsetartalmát mérő szenzor, amely automatikusan belső keringetésre vált, ha a külső levegő szennyezett. Szintén lezárja a külső levegő útját, ha a navigációs adatbázis szerint alagúthoz közeledünk – a behajtás előtt 10 másodperccel kapcsol belső keringetésre, és miután kihajtottunk az alagútból, még 20 másodpercig úgy is tartja a rendszert. Ha hátul nem utazik senki, a klímaberendezés nem fúj hátra, így csendesebben és takarékosabban működhet.

A padlószőnyegeket mostantól teljes mértékben újrahasznosított műszálakból készítik, a látvány és a tapintási érzet megegyezik az eddig alkalmazott, újonnan előállított nejlonból gyártott szőnyeggel. Az ezekre ráfektethető, vastag fedőszőnyegek pedig 100% gyapjúból, azaz természetes, megújuló nyersanyagból készülnek.

Újdonság a Bang & Olufsen for Bentley audiorendszer, amely a skandináv manufaktúrára jellemző, kerek lyukakkal perforált, háttérvilágítású alumínium hangszórórácsokkal díszíti az utasteret, az utasok közérzetét pedig négyféle hangzásvilággal (ragyogó, energikus, meleg és pihentető) javítja. Ezekhez egyébként harmonizáló színvilágú hangulatvilágítás is tartozik, a kívánt értéket az érintőképernyőn keresztül állíthatják be az utasok.

A nyújtott tengelytávú variáns mostantól Styling Specification kivitelben is megrendelhető: ez nagyobb hátsó légterelő szárnyat, valamint fényes szénszálas külső tükörházakat és küszöbtoldatokat hoz; az első lökhárítóba szénszálas splittert, a hátsóba karbon diffúzort integrálnak.

Mostantól tíz különböző kivitelben rendelhető a Bentley Bentayga: a szeptembertől bevezetett újonc a Bentayga A, amely az alapkivitelű Bentayga és a komfortosabb Bentayga Azure közé esik.