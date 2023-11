Kínában minden hónapban milliókkal nő a forgalomban lévő autók száma, és ez a folyamat nem fog megállni a jövőben. Ennyi autót már tárolni sem egyszerű, ezért a parkolóházak mellett a robotika is besegít.

Az ázsiai országban már nem újdonság az autonóm parkolórobotok használata. Ezek a sci-fi-filmbe illő, lapos, tepsiszerű gépek ellenőrzött környezetben képesek önállóan végezni a munkát. Az autósnak nem kell az 1200 férőhelyből megtalálni az egyetlen szabad helyet a –3. szinten, mindent elvégez helyette a robot. Működése egyszerűnek tűnik, csak begurul az autó alá, megemeli a kereket, és már viszi is.

