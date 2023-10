Itt a lehetőség, ha királyi autót keresel

Árverésre bocsátják a brit királyi család egyik korábbi szolgálati autóját, amit Erzsébet királynő számára, az ő igényeire szabva gyártott a Land Rover speciális részlege. Ennek révén a 2004-es évjáratú Range Roverben olyan egyedi átalakításokat találni, amiket a típus más példányaiban hiába keresünk.

Nem feltétlenül kell hatalmas, szemmel messziről látható változtatásokra gondolni, sokkal inkább apróságokra, mint például arra, hogy a hátsó ajtókat két-két ablakemelő kapcsolóval látták el. Így aki hátul ül, egyszerre két ablakot is kényelmesen mozgathat, a kapaszkodók és a fellépők pedig a be- és kiszállást könnyítik meg. A kívülről sötétzöld (Epsom) királyi terepjáró homokszínű belső borítása miatt az első és hátsó üléseket üléshuzatokkal védik, az utasteret pedig egy rács választja el a csomagtértől, így kutyát is lehet szállítani vele.

Az eddig közel 180 ezer kilométert futott, harmadik generációs Range Rover orrában a BMW 4,4 literes V8-as motorja található. A bajorok M62-es jelű hajtáslánca maximális, 286 lóerős teljesítményét 5400-as fordulaton adja le, legnagyobb, 440 Nm-es forgatónyomatékát pedig 3600-as percenkénti fordulatszám mellett.

Lassan 20 éve helyezték forgalomba az Egyesült Királyságban a királyi család korábbi Range Roverét, ami az első szervizelésén 2005 áprilisában, a legutóbbin pedig idén júliusban esett át. Az évek során többször is nekifutottak a jármű eredetvizsgálatának, ám az aukciót lebonyolító Iconic Aucitoneers videofelvételekkel tudja bizonyítani, hogy egykor valóban Erzsébet királynő vezette az autót, továbbá a rendszám is egyezik.

Erzsébet királynő 2022 szeptemberében, 96 éves korában hunyt el, ezt megelőzően rekordhosszú ideig, 70 éven át uralkodott. Többször is látták, ahogyan a királynő saját maga vezető a királyi család autóit, 2021-ben egy zöld Jaguar volánja mögött szúrták ki a windsori kastély környékén.

A 2004-es Land Rover várhatóan november 11-én cserél majd gazdát, az angliai árverésre 50-60 ezer angol font közötti irányárat adtak meg, ami a mostani árfolyamon körülbelül 22-26 millió forintnak felel meg.