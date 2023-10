Némi csökkenés érezhető az egzotikus luxus-autócsodák piacán, a Lamborghini vezérigazgatója szerint azonban aggodalomra semmi ok: még így is években mérhető az olasz márka várólistájának hosszúsága, mondta az Automotive Newsnak.

Ez különösen jó hír a Lamborghini számára abból a szempontból, hogy a következő év elején mutatkozik be az Egyesült Államokban az Aventador utódja, a Revuelto. Andrea Baldi szerint már a plug-in hibrid szupersportautó esetében is 30 hónapot, vagyis 2,5 évet kell várni. A Huracán és az Urus belső égésű motorral szerelt változata gyakorlatilag el is fogyott a gyártási ciklus végéig.

Baldi mégis arról beszélt, hogy 2022-hez képest csökkenés tapasztalható, amit a piaci feltételek romlásával lehet magyarázni. Ettől most a hosszú várólista védi a Lamborghinit. „Ez alapvetően olyan emberekből, akik előleget fizettek, és kötelezettséget vállaltak a márka, valamint a kereskedő felé” – részletezte.

Szerinte „a luxusszegmensben sok más szereplő szenved”, a piac körüli változások pedig a használt modellek árának ingadozásában mutatkoznak meg. Példaként az Aventador SVJ-t hozta fel: a roadster ára a használtpiacon tavaly még 1,1-1,2 millió dollár körül alakult, ez mostanra 900 ezer dollárhoz közeli szintre süllyedt. Mindazonáltal az átszámítva 325 millió forint körüli összeg még mindig azt mutatja, hogy megéri luxusautóba fektetni, hiszen ez is a listaár másfélszerese.

Baldi kiemelte, a nagy keresletnek köszönhetően „aranykorát” éli most a Lamborghini. 2022-ben 9233 járművet adott el a márka, ebből 2721-et az USA-ban, mindkét érték 10 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Az idei év első felében 1625 autót értékesítettek a tengerentúlon, és számításaik szerint az év végére a világszerte eladott autószáma meghaladja a tízezret.

A szakportál szerint a piaci feltételek romlása mögött a magasabb kamatlábak mellett a gyengülő lakáspiac, illetve az áll, hogy a Wall Street vezetői a tavalyi évet követően alacsonyabb bónuszokat vághattak zsebre, továbbá a technológiai ipar is konszolidálódott valamelyest. Ilyen az, ha „nehéz” a gazdagok élete, de ez a Lamborghinit (egyelőre) nem zavarja, hiszen eladások tekintetében rekordévre számít.