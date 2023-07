Nem rendelhetsz több Lamborghini Urust

Valamikor a jövő év második felében két típusa gyártását is befejezi a Lamborghini: az egyik a V10-es Huracán, a másik pedig a nyolchengeres Urus. Nem csak az egyidejű vég köti azonban össze ezt a két típust, hanem az is, hogy már csak elméletben szerepelnek a modellpalettán. A gyár ugyanis annyi megrendelést vett fel mindkettőre, hogy azzal kényelmesen kitöltik a hátralévő bő egy évet – magyarul most már csak akkor vehetsz vadonatúj gyári példányt ezekből a modellekből, ha valaki visszamondja a megrendelést.

Figyelem: ez csak egy elméleti jellegű megállapítás a részünkről, ha úgy érzed, belebetegszel, amennyiben nem lehet a tiéd a kifutó Huracán vagy Urus szériák egy példánya, inkább beszélj a gyártóval. Nehogy végül miattuk maradj le a dologról.

Ami a számokat illeti, a Lamborghini 4,9 százalékkal teljesítette túl 2022 első félévének eredményét. Az 5341 kiszállított autó 42,8 százaléka (2285 db) az európai, közel-keleti és afrikai térségben talált gazdára. 1857 autó (34,8%) került Amerikába, és 1199 (22,4%) Délkelet-Ázsiába. A legnagyobb nemzeti piac az USA 1625 autóval (a teljes globális forgalom 30,4 százaléka), utána Nagy-Britannia (514 db), Németország (511), Kína (450), Japán (280) és Olaszország (270) következik.