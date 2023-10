Amúgy is ritkaság, de az autó tényleg egyedülálló

Nehéz elhinni, de egy versenyzésre megálmodott és megalkotott sportautó a versenypályákon kívül is szép karriert futhat be, jó példa erre ez a Ford GT40. Megjárta Genfet és az Egyesült Királyságot is, most pedig ki sem merik írni az árát.