Noha korábbi példák akár az ellenkezőjét is alátámaszthatnák, alapvető tény, hogy az elektromos autókat sem rövidebb vagy hosszabb ideig tartó vízi közlekedésre találták ki. Habár az akkumulátorcsomagokat és azok celláit tökéletes szigetelésük révén nem fenyegeti veszély, nemrégiben egy szakértő arra mutatott rá, hogy ez sem feltétlenül igaz. A jó minőségű szigetelés ellenére sem akadályozható meg minden kétséget kizáróan, hogy beszivárogjon a víz az akkupakkba, ami végzetes korrózióhoz vezet.

Vannak, akik továbbra is bíznak az elektromos autók, köztük a Teslák vízi strapabírásában, ám az amerikai Floridában nem bizonyult kifizetődőnek ez a fajta bizalom. Mint arról több felvétel is megjelent a közösségi médiában, október első napjaiban a tenger felszínén lángolva, papírból készült modellautó széthajtott állapotában érte a végzet azt a Teslát, amivel egy jet skit próbáltak vontatni a vízben. Személyi sérülés nem történt az eset során.

