Lángra kapott egy Tesla Model S az egyik kaliforniai autópályán – derült ki a Sacramentói Tűzoltóság közleményéből. Mivel az akkumulátorcellák sokáig égtek, körülbelül hatezer gallon, azaz 22 ezer liter vízzel sikerült eloltani az elektromos autót, ami annak ellenére kigyulladt, hogy a megengedett sebességgel közlekedett. Személyi sérülés nem történt az eset során.

Crews arrived to a Tesla Model S engulfed in flames, nothing unusual prior. 2 Fire Engines, a water tender, and a ladder truck were requested to assist. Crews used jacks to access the underside to extinguish and cool the battery. Thousands of gallons were used in extinguishment. pic.twitter.com/5dIXxo9hP5